Leicester City ganha a segunda e lidera o Campeonato Inglês no saldo de gols

Eles surpreenderam o mundo do futebol ao conquistar o título do milionário futebol da Inglaterra na temporada 2015/2016. Dificilmente um time pequeno consegue se impor às potências do país. A temporada 2020/2021 está apenas no início, mas com duas rodadas lá está o Leicester City no topo da tabela de classificação, graças ao saldo de gols.

São cinco equipes com campanha perfeita de duas vitórias. Mas nenhuma fez tantos gols. Com os 4 a 2 sobre o Burnley, de virada, neste domingo, em casa, já são sete bolas nas redes adversárias. E saldo de cinco, um a mais que o Everton, em segundo lugar.

A liderança tem um gosto todo especial ao técnico Brendan Rogers. Foi o 100.° triunfo dele dirigindo equipes na Premier League (Campeonato Inglês). Destaque para Barnes, que fez um gol e deu uma assistência no jogo. Mas a primeira partida no King Power Stadium começou com susto. Wood abriu o marcador com somente 10 minutos. Barnes, porém, empatou aos 20, levando a igualdade para o intervalo.

A etapa final foi elétrica. Posters fez contra e deixou os mandantes na frente. Justin ampliou para 3 a 1. Mas Dunne diminuir deixou o placar e a liderança abertos. Barnes, então, fechou a noite brilhante servindo Praet, que definiu os 4 a 2 para a festa e a primeira colocação.

Atuando em casa, o Newcastle foi surpreendido com início arrasador do Brighton e acabou perdendo por 3 a 0. Maupay fez duas vezes mim intervalo de três minutos (aos 4 e aos 7) e Connolly definiu no fim.