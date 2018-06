Leicester City goleia time da 3ª divisão e vai às oitavas da Copa da Inglaterra

Longe da briga pelo título no Campeonato Inglês, o Leicester City avançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra ao golear neste sábado o modesto time do Peterborough United pelo placar de 5 a 1, fora de casa. O adversário disputa atualmente a terceira divisão do futebol inglês.

Fousseni Diabate e Kelechi Iheanacho foram os destaques da partida. Cada um marcou dois gols no duelo em favor do time campeão inglês na temporada 2015/16. Sem dificuldades, o Leicester já vencia o rival por 3 a 0 antes de completar 30 minutos de jogo.

Diabate abriu o placar logo aos 9 minutos e Iheanacho ampliou aos 12. Na sequência, aos 29, Iheanacho voltou à carga e anotou o seu segundo gol na partida.

No segundo tempo, o time da casa descontou aos 13 minutos, com gol de Andrew Hughes. Mas o gol não chegou a ameaçar o domínio do Leicester. Nos minutos finais, os visitantes sacramentaram a vitória e a goleada com gols de Diabate, aos 43 minutos, e Onyinye Ndidi, já nos acréscimos.

Com a vaga garantida nas oitavas, a serem disputadas no dia 17 de fevereiro, o Leicester agora aguarda pelo sorteio dos próximos confrontos.