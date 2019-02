Leicester City leva goleada do Crystal Palace em dia de recorde de Roy Hodgson

Em má fase no Campeonato Inglês, o Leicester City perdeu mais uma neste sábado e segue o seu calvário neste ano, com apenas uma vitória em 2019 até agora. O campeão inglês na temporada 2015/2016 levou uma goleada de 4 a 1 do Crystal Palace, diante de sua torcida, no dia em que Roy Hodgson, ex-técnico da seleção inglesa, se tornou o mais velho a comandar uma partida na história da Premier League, a liga que organiza o Inglês.

O atual técnico do Crystal Palace, que comandou times como Liverpool e Inter de Milão e já foi vice-campeão da Liga Europa pelo Fulham, bateu o recorde com a marca de 71 anos e 198 dias, desbancando Bobby Robson, que somou 71 anos e 192 dias ao comandar seu último jogo no Inglês. Logo abaixo dos dois vem Alex Ferguson, com 71 anos e 139 dias pelo Manchester United.

Hodgson celebrou o feito com uma bela vitória fora de casa. Do banco de reservas, o treinador viu brilhar a estrela do atacante marfinense Wilfried Zaha, autor de dois gols na partida. Ele foi o autor do segundo e do quarto gol dos visitantes. Aos 25 minutos do segundo tempo, escorou bola na área, à la Thierry Henry na partida em que a França eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006.

Nos acréscimos, quando o Leicester já estava entregue em campo, Zaha disparou em contra-ataque e mandou para as redes, selando a goleada. Antes, balançaram as redes pelo Crystal Palace o atacante Michy Batshuayi, aos 40 do primeiro tempo, e o meia Luka Milivojevic, de pênalti, aos 36 da etapa final. Pelo Leicester, Jonny Evans marcou o gol de honra dos anfitriões, aos 19 do segundo tempo.

Os gols dos comandados de Roy Hodgson deixaram o Crystal Palace com 30 pontos, na 13ª colocação. O Leicester está logo à frente, com 32, ainda tentando exibir uma boa sequência de jogos em 2019. O único triunfo do time no ano aconteceu justamente no dia 1º de janeiro. Desde então, foram sete tropeços em todas as competições, sendo seis derrotas.

Também neste sábado, Bournemouth e Wolverhampton empataram por 1 a 1, na casa do primeiro. Os dois times seguem na parte intermediária da tabela. O Newcastle bateu o lanterna Huddersfield Town por 2 a 0, em casa, se afastou da zona de rebaixamento e afundou o rival, virtualmente rebaixado.