Leicester City vence a terceira e segue 100% na Liga dos Campeões; Porto ganha

A campanha no Campeonato Inglês, onde defende o título, não é das melhores - em oito jogos, são duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Mas na Liga dos Campeões da Europa o Leicester City está irresistível, fazendo o torcedor se lembrar do histórico rendimento na temporada passada. Nesta terça-feira, a equipe derrotou o Copenhague por 1 a 0, no estádio King Power, em Leicester, e venceu pela terceira vez em três rodadas para liderar com folgas o Grupo G com nove pontos.

O gol do triunfo do Leicester City foi marcado pelo meia francês naturalizado argelino Riyad Mahrez, aos 40 minutos do primeiro tempo, após uma jogada com seu compatriota Slimani. O atacante, contratado nesta temporada por indicação do técnico italiano Claudio Ranieri, deu a assistência de cabeça para Mahrez balançar as redes.

A derrota em Leicester custou uma invencibilidade de 21 jogos do Copenhague, contando Campeonato Dinamarquês, Copa da Dinamarca e Liga dos Campeões. Mas, pelo menos, o time segue na segunda colocação do Grupo G, com quatro pontos.

O Copenhague tem agora a companhia do Porto, que derrotou de virada, com um gol nos acréscimos, o Brugge por 2 a 1, na Bélgica. O clube dinamarquês fica na frente por ter melhor saldo de gols (3 a 0). Jelle Vossen abriu o placar para os belgas, aos 12 minutos do primeiro tempo, e os portugueses só conseguiram a virada na segunda etapa - Miguel Layun, aos 23, e André Silva, aos 46 minutos.

A quarta rodada da chave será disputada em 2 de novembro com os mandos de campo invertidos. O Copenhague receberá o Leicester City no estádio Telia Parken, na capital da Dinamarca, e o Porto jogará contra o Brugge no estádio do Dragão, na Cidade do Porto.