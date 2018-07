Leicester assume a ponta do Inglês; Arsenal é o novo vice-líder

O Leicester City continua surpreendendo na temporada. Neste sábado, o modesto time reassumiu a liderança do Campeonato Inglês ao vencer o Swansea City por 3 a 0, fora de casa. O atacante argelino Riyad Mahrez marcou os três gols da partida e levou a equipe aos 32 pontos, dois a mais do que o Arsenal nesta 15.ª rodada.

A liderança veio graças ao tropeço do Manchester City, que mais cedo perdeu para o Stoke City por 2 a 0. Na próxima rodada, o Leicester City tentará manter a ponta em duelo contra o Chelsea, no próximo sábado, em casa. O Swansea City, 15.º colocado com 14 pontos, tentará reagir ao enfrentar o Manchester City, como visitante.

Na partida deste sábado, o Leicester City marcou dois gols na etapa inicial. Mahrez abriu o marcador de cabeça e ampliou ao receber lançamento e tocar na saída do goleiro. O argelino fechou o placar em um rápido contra-ataque no segundo tempo. Ele recebeu na área e mandou para as redes.

O atacante do Leicester City, James Vardy, artilheiro do Campeonato Inglês com 14 gols, passou em branco pela primeira vez após 12 jogos. Mahrez deu um salto na artilharia e agora tem 10, além de três assistências.

O Arsenal assumiu a vice-liderança ao vencer o Sunderland por 3 a 1, em casa. Os destaques da partida foram Giroud, que marcou um gol para cada lado, e Özil, que continua com um retrospecto impressionante de assistências. Aos 33 minutos da etapa inicial, ele colocou Campbell na cara do gol. O costarriquenho só teve o trabalho de tirar do goleiro e abrir o marcador. Foi a 12.ª assistência do meia alemão na temporada. O Sunderland empatou aos 45, com Giroud, contra.

No segundo tempo, Giroud se redimiu. Aos 18 minutos, ele aproveitou cruzamento e, de cabeça, colocou os anfitriões novamente em vantagem. Ramsey garantiu a vitória com um gol nos acréscimos. Com o resultado, o Arsenal subiu para o segundo lugar, com 30 pontos, dois atrás do Leicester. O Sunderland é o 17.º, com 12 pontos.

O Manchester United ficou no empate sem gols com o West Ham, em casa. O resultado levou os anfitriões aos 29 pontos na quarta colocação. O West Ham foi a 23, em sexto lugar. Em casa, o West Bromwich ficou no 1 a 1 com o Tottenham. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Dele Alli abriu o marcador para os visitantes aos 15 e James McClean deixou tudo igual aos 39. O West Bromwich é o 13.º colocado com 19 pontos, enquanto que o Tottenham está em quinto, com 26.

O Watford derrotou o Norwich por 2 a 0, com gols de Deeney e Ighalo, em casa, e subiu para a nona colocação com 22 pontos - os visitantes estão em 16.º, com 13. O Southampton ficou no 1 a 1 com o Aston Villa em casa e está em 11.º lugar, com 21 pontos. O Aston Villa é o lanterna com seis. Os visitantes saíram na frente com Lescott, mas Oriol Romeu deixou tudo igual.