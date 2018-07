Leicester City vence mais uma por 1 a 0 e mantém folga na liderança

O Leicester City ensina que, às vezes, pouco é mais. Neste sábado, a equipe sensação do Campeonato Inglês voltou a abrir folga na liderança ao vencer o Crystal Palace, fora de casa, em Londres, por 1 a 0. Todas as últimas quatro vitórias da equipe do técnico Cláudio Ranieri foram pelo placar mínimo - nesse intervalo, houve também um empate e uma derrota.

Com 66 pontos, o Leicester volta a abrir oito em relação ao Tottenham, segundo colocado, que entra em campo no domingo para receber o modesto Bournemouth. O Arsenal jogou mais cedo, venceu o Everton por 2 a 0 fora de casa e chegou aos 55 pontos, continuando 11 pontos atrás do líder.

Artilheiro do campeonato com 19 gols, Jamie Vardy não marca há cinco rodadas, mas segue se destacando com garçom. Neste sábado, o atacante deu a assistência para o gol do argelino Mahrez aos 34 minutos. Pedalou sobre o marcador pela esquerda da área, procurou a linha de fundo e chutou forte, rasteiro, encontrando o companheiro, que bateu de primeira e fez. Só Özil, do Arsenal, deu mais assistências que ele.

O Crystal Palace, que ocupa o 15.º lugar e briga para não cair, queria ocupar o posto de surpresa e pressionou bastante em busca do empate. No último lance do jogo, mandou uma bola no travessão.

EMPATE - Enquanto o Leicester City vencia, o Chelsea dava outro vexame em Londres. Jogando em casa, o time do técnico Guus Hiddink sofreu para empatar com o West Ham por 2 a 2, dando continuidade à sua sequência negativa. Nos dois jogos anteriores, foi eliminado da Copa da Inglaterra e da Liga dos Campeões. São quatro partidas sem ganhar.

Com Willian, Oscar e Kenedy entre os titulares, o Chelsea saiu atrás no placar num golaço do argentino Lanzini, ex-Fluminense, que arriscou de longe e mandou no ângulo. Fàbregas empatou nos acréscimos, num golaço de falta, também no ângulo, mas o West Ham voltou à frente com Andrew Carroll. O empate só veio aos 44 do segundo tempo, novamente com Fàbregas, dessa vez de pênalti. Alexandre Pato nem saiu do banco.

Com 41 pontos, o Chelsea continua no 10.º lugar, apenas, enquanto o West Ham é o quinto, com 50 pontos, e perdeu a chance de ultrapassar momentaneamente o Manchester City, que tem 51. Além disso, o Manchester United, com 47, pode chegar se vencer o clássico contra o City, domingo.

OUTROS JOGOS - Em casa, o Watford, do goleiro Gomes, perdeu por 1 a 0 para o Stoke City, que, com 46 pontos, em sétimo, passou Liverpool e Southampton. Já o Norwich City surpreendeu o West Bromwich fora de casa, venceu por 1 a 0, e deixou a zona de rebaixamento. Foi a 28 pontos, contra 25 do Sunderland, que agora está na degola.