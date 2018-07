Leicester City vence, se afasta do rebaixamento e afunda o Everton na crise

O Leicester City não tomou conhecimento da crise no Everton e venceu por 2 a 0, neste domingo, em duelo válido pela 10.ª rodada do Campeonato Inglês. Os destaques do confronto foram Vardy e Mahrez, dupla remanescente do título conquistado em 2015/2016. Derrotado, o time de Liverpool tenta se recompor após vários problemas internos ocorridos durante a semana.

Com o resultado, o time de Leicester chegou aos 12 pontos e ocupa a 11ª colocação. A equipe abriu quatro pontos de vantagem para o Everton, o primeiro da zona de rebaixamento. Na Inglaterra, os três últimos colocados do campeonato são rebaixados para a segunda divisão.

Último colocado no Grupo E da Liga Europa, com apenas um ponto conquistado em três rodadas, o Everton demitiu o treinador holandês Ronald Koeman após ser derrotado pelo Arsenal por 5 a 2 e chegar à zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Além disso, na última quarta-feira o clube foi eliminado da Copa da Inglaterra após perder para o Chelsea.

Jogando em casa, o Leicester City abriu o placar aos 17 do primeiro tempo com Vardy, após Mahrez deixá-lo na cara do gol. Ainda na etapa inicial, aos 28, Gray arriscou de fora da área e acertou a meta do goleiro Pickford. No segundo tempo, o time apenas administrou o resultado.

A vitória marcou a estreia do técnico Claude Puel no comando do Leicester City. O francês assumiu a vaga deixada por Craig Shakespeare, demitido no último dia 17. Já o Everton foi comandado pelo interino David Unsworth.

Na próxima rodada, o Everton tenta superar a crise dentro de casa, no estádio Goodison Park, diante do Watford, no próximo domingo. Já o Leicester City visita o Stoke City no sábado, no Stoke City Stadium.

Neste domingo, a 10.ª rodada também teve duelo entre Brighton e Southampton, que terminou empatado em 1 a 1. Davis abriu o placar para o para o Southamptom e Murray igualou.

Com o resultado, o time estreante na primeira divisão do Campeonato Inglês ocupa a 12.ª colocação, com 12 pontos, e encara o Swansea City no País de Gales. Já o Southampton está na nona colocação com 13 pontos e se prepara para encarar o Burnley em seu estádio.