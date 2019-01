Leicester derrota o Everton, em Liverpool, e sobe para o sétimo lugar no Inglês

Com um gol de Jamie Vardy, aos 13 minutos do segundo tempo, o Leicester derrotou o Everton, nesta terça-feira, em Liverpool, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

Em um jogo de fraco nível técnico, o Everton teve mais posse de bola (60%), mas não teve competência para transformar esta vantagem em gols. O goleiro Schmeichel, com pelo menos duas boas defesas, também foi um obstáculo.

Em um dos raros momentos de ataque do Leicester, uma falha geral da zaga do Everton propiciou o único gol da partida. Jamie Vardy aproveitou para invadir a área e bater cruzado no canto esquerdo do goleiro Pickford.

No desespero, o Everton buscou o empate, mas quase levou o segundo gol. Maguire perdeu grande chance, ao desviar para fora dentro da pequena área adversária.

Com a vitória, o Leicester alcançou os 31 pontos na sétima colocação, superando o Wolverhampton, enquanto o Everton continua com 27 pontos, em décimo lugar.

O Campeonato Inglês ainda tem mais dois jogos nesta terça-feira. O Arsenal recebe o Fulham, em Londres. No País de Gales, o Tottenham visita o Cardiff.