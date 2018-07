Leicester domina indicações aos 'melhores do Inglês'

A incrível temporada do Leicester no Campeonato Inglês parece ter cativado até os atletas das outras equipes da competição. Nesta quarta-feira, a Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) do país anunciou os seis finalistas ao prêmio de craque do torneio, e nada menos do que três deles vestem as cores do pequeno clube que está muito próximo do título.

O volante francês N'Golo Kanté, o meia argelino Riyad Mahrez e o atacante inglês Jamie Vardy começaram a temporada 2015/2016 como ilustres desconhecidos em meio às centenas de atletas da primeira divisão inglesa, mas agora podem terminar como craque do campeonato pela FPA.

Os três representantes do Leicester terão como adversários os meias Mesut Özil, do Arsenal, e Dimitri Payet, do West Ham, e o atacante Harry Kane, do Tottenham. Os seis vão concorrer ao prêmio decidido em votação realizada pelos próprios jogadores que disputam a primeira divisão inglesa.

A PFA também anunciou nesta quarta os indicados ao prêmio de melhor jogador jovem da competição, ao qual concorrem apenas atletas com até 23 anos. Entre eles, está o brasileiro Philippe Coutinho, do Liverpool. O meia terá como adversários o goleiro Jack Butland, do Stoke City, o meia Ross Barkley e o atacante Romelu Lukaku, do Everton, e o meia Dele Alli e o atacante Kane, do Tottenham.

Com o Campeonato Inglês se aproximando do fim, o Leicester é o grande candidato a conquistar o primeiro título da competição em sua história. Se estava lutando desesperadamente contra o rebaixamento neste mesmo estágio do torneio na temporada passada, desta vez lidera de forma surpreendente com 72 pontos, sete à frente do Tottenham, a cinco rodadas para o fim.