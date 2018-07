Leicester e Arsenal ficam apenas no empate por 0 a 0 pelo Inglês

O aguardado duelo entre o atual campeão e o vice do Campeonato Inglês não poderia ter terminado de maneira mais decepcionante. Neste sábado, em jogo disputado no King Power Stadium, Leicester e Arsenal fizeram um confronto pouco inspirado e terminaram empatados por 0 a 0.

O resultado, além de espelhar um jogo sem grandes emoções, foi ruim às duas equipes. O Leicester foi derrotado na estreia pelo Hull City, enquanto o Arsenal caiu em casa para o Liverpool. Assim, os dois times seguem sem vencer no Inglês, com apenas um ponto somado.

Embora o Leicester estivesse jogando em casa, o Arsenal foi melhor no primeiro tempo e controlou a posse de bola, mas não criou chances reais de gol. No segundo tempo, com o time um pouco mais bem postado, o atual campeão inglês viu o atacante Jamie Vardy quase marcar, em chute por cima da trave. Mas foi só.

O Leicester ainda reclamou de dois pênaltis não marcados, um sobre Drinkwater, no primeiro tempo, e outro sobre Ahmed Musa, já no final do jogo. O árbitro, porém, para a revolta dos donos da casa, nada marcou.

Os dois times voltam a jogar no próximo sábado. O Leicester busca a primeira vitória contra o Swansea, novamente em casa, enquanto o Arsenal encara o Watford no campo do adversário.