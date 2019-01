Leicester é eliminado por time da quarta divisão na Copa da Inglaterra

O Leicester foi surpreendido neste domingo na Copa da Inglaterra. Fora de casa, o clube da elite nacional encarou o modesto Newport County, da quarta divisão inglesa, e perdeu por 2 a 1, sendo eliminado na terceira fase da competição e logo na sua estreia no tradicional torneio.

O Newport largou na frente com o gol marcado logo aos dez minutos do primeiro tempo pelo jamaicano Jamille Matt. O Leicester conseguiu reagir apenas na parte final do jogo, quando marcou com o argelino Rachid Ghezzal aos 37 minutos da segunda etapa.

A igualdade levaria os dois times a se enfrentar em um novo duelo, agora em Leicester. Mas o Newport conseguiu assegurar a vitória e a passagem à terceira fase da Copa da Inglaterra aos 40 minutos, quando o irlandês Pádraig Amond converteu cobrança de pênalti, classificando o modesto clube para a quarta fase do torneio.

A terceira etapa da competição, que precisará ter a repetição de quatro duelos, prossegue nesta segunda-feira com a partida entre Wolverhampton e Liverpool. Após esse confronto, serão sorteados os duelos da próxima etapa do tradicional torneio.