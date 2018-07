Leicester e Manchester empatam e deixam City na liderança do Inglês

No jogo que valia a primeira posição do Campeonato Inglês para o time que saísse vencedor, Manchester United e Leicester ficaram no empate por 1 a 1, neste sábado, no King Power Stadium, e entregaram a liderança da competição para o Manchester City.

Com o empate, o Leicester, que liderava o torneio até a última rodada, foi aos mesmos 29 pontos do City, mas ficou atrás nos critérios de desempate, enquanto o United ficou com um ponto a menos. O Arsenal, que soma 26, pode embolar a classificação caso vença o Norwich neste domingo.

A partida ficou marcada pelo recorde histórico de Jamie Vardy, que fez o gol dos visitantes e alcançou a marca de 11 jogos consecutivos balançando as redes, superando as dez partidas do holandês Ruud van Nistelrooy, pelo Manchester United em 2003.

O gol histórico de Vardy foi o responsável por tirar o zero do marcador. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o atacante recebeu pelo lado direito, invadiu a área e chutou cruzado rasteiro, fora do alcance do goleiro De Gea.

Já no final do primeiro tempo, contando com um erro de marcação da zaga do Leicester em cobrança de escanteio, o alemão Bastian Schweinsteiger apareceu sozinho para cabecear e empatar o jogo.

Com uma semana de descanso no Campeonato Inglês, o Manchester United volta a campo no próximo sábado, contra o West Ham, em casa. No mesmo dia, o Leicester vai ao País de Gales encarar o Swansea.