Leicester fracassou em tentativa de contratar Beckham O técnico Sven-Goran Eriksson disse que fracassou em uma tentativa ousada de contratar o meia inglês David Beckham, atualmente no Los Angeles Galaxy, para o Leicester. O treinador sueco, cuja equipe está na segunda divisão do Campeonato Inglês, revelou a negociação. "Eu falei com o agente de David para ver se havia uma chance. Ele disse que não era possível", afirmou.