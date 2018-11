Leicester ganha nos pênaltis e passa às quartas da Copa da Liga Inglesa

O Leicester City conseguiu nesta terça-feira a sua classificação às quartas de final da Copa da Liga Inglesa - a terceira competição de clubes em importância na Inglaterra. Jogando em sua casa, no estádio King Power, o time da cidade de Leicester ficou no empate sem gols contra o Southampton no tempo normal e venceu na disputa por pênaltis por 6 a 5.

A partida desta terça-feira foi a última da fase de oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Ela deveria acontecer no dia 30 de outubro, mas foi adiada por causa da morte do presidente do Leicester City, o empresário tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, três dias antes em acidente de helicóptero no estacionamento do estádio King Power.

Depois de um jogo sem grandes emoções no tempo normal, a decisão da vaga ficou para a disputa por pênaltis. Nela, apenas o atacante italiano Manolo Gabbiadini errou na sexta cobrança para o Southampton. Na sequência, Mendy Nampalis bateu com perfeição e deu a vitória e a classificação ao Leicester City.

Nas quartas de final, o time de Leicester terá pela frente o Manchester City, no dia 18 de dezembro, em Leicester. Os outros duelos serão Arsenal x Tottenham, Middlesbrough x Burton Albion e Chelsea x Bournemouth.