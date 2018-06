Leicester para na trave e só empata com Stoke City no Campeonato Inglês

O Leicester tropeçou neste sábado e se distanciou de vez da briga por competições europeias no Campeonato Inglês. Em casa, os campeões da temporada 2015/2016 receberam o desesperado Stoke City, saíram atrás no placar e tiveram que se contentar com o empate por 1 a 1, pela abertura da 28.ª rodada.

O resultado levou o Leicester a 36 pontos, na sétima colocação da tabela, já a 16 do Tottenham, que hoje estaria na Liga Europa. A equipe agora volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Bournemouth. Já o Stoke parou nos 26 pontos, na penúltima posição, e recebe o Manchester City no dia 12.

Fora de casa, o Stoke entrou em campo fechado, explorando os contra-ataques, e encontrou um gol aos 42 minutos. Shaqiri recebeu na intermediária, avançou e bateu cruzado, vencendo Kasper Schmeichel.

Na etapa final, o Leicester foi para cima e chegou ao empate em infelicidade do goleiro Butland. Ele tentou agarrar cruzamento de Albrighton e colocou contra a própria meta. A partir daí, a trave salvou o Stoke. Harry Maguire e Ndidi pararam no poste nos último minutos e o empate foi selado.