Leicester perde pênalti, empata com Aston Villa, mas dorme na liderança

O Leicester City tropeçou neste sábado ao empatar por 1 a 1 com o lanterna Aston Villa, fora de casa, mas ainda assim se manteve na liderança do Campeonato Inglês. O time sensação do torneio saiu na frente, mas desperdiçou um pênalti que poderia garantir a vitória e acabou cedendo a igualdade.

Com o resultado, o Leicester City chegou a 44 pontos - poderia ter ido a 46 - um à frente do Manchester City, que bateu o Crystal Palace mais cedo neste sábado. A ameaça ao primeiro colocado vem do Arsenal, que é o terceiro, com 43 pontos, e enfrenta o Stoke City fora de casa, neste domingo. Com o empate, o Aston Villa foi a 12 pontos, no 20.º e último lugar do Campeonato Inglês.

Superior em campo durante todo o primeiro tempo, os visitantes abriram o placar aos 28 minutos de jogo, com Shinji Okazaki. Quatro minutos depois, desperdiçou um pênalti que era a chance de ampliar. Mahrez chutou para a defesa do goleiro Bunn.

Já na segunda etapa, o Aston Villa foi empurrado pela torcida e criou mais chances de gol até empatar. Aos 30 minutos, Rudy Gestede levou o lanterna ao empate contra o líder.

Na sequência da semana, o Leicester City recebe o Tottenham na próxima quarta-feira, pelo "replay" da terceira fase da Copa da Inglaterra - o jogo de ida acabou empatado por 2 a 2, em Londres. Um dia antes, o Aston Villa recebe o Wycombe Wanderers após empate por 1 a 1 na primeira partida.