Leicester revive bons tempos e vence Manchester City com três gols de Vardy

Último campeão inglês, o Leicester amarga uma péssima campanha na temporada 2016/2017. No entanto, neste sábado, o time reviveu os bons momentos e venceu o Manchester City por 4 a 2, com três gols de Jamie Vardy, em partida válida pela 15.ª rodada, e atrapalhou o adversário na briga pela ponta do torneio. Kolarov e Nolito descontaram.

A ótima atuação serviu para acabar com um jejum de gols que já durava 16 partidas para o artilheiro do Leicester. Com a vitória, o time se afastou da zona de rebaixamento, chegando à 14.ª posição, com 16 pontos - quatro a mais que o West Ham, 18.º colocado e primeiro do grupo da degola. Já o Manchester City estacionou nos 30, no quarto lugar, a quatro pontos do líder Arsenal e do Chelsea, que ainda não atuou na rodada.

Após ser derrotado na rodada anterior, o City ainda teve três desfalques de jogadores que foram expulsos na partida contra o Chelsea: Fernandinho, Otamendi e Agüero, além dos lesionados Sterling e Kompany.

O JOGO

Com a bola rolando, o Leicester não deu tempo para os visitantes respirarem e abriu boa vantagem logo no início. Aos dois minutos, em avanço rápido pelo meio, Slimani colocou Vardy na cara do gol e o artilheiro chutou cruzado na saída de Bravo. Em seguida, aos quatro, King recebeu na entrada da área, bateu no ângulo e fez 2 a 0 para os donos da casa, com nova assistência de Slimani.

Após o susto inicial, o Manchester City demorou para se reestruturar e não conseguia levar perigo, apesar da maior posse de bola. Até que, em uma jogada que lembrou o Leicester campeão inglês, em um rápido contra-ataque, Mahrez recebeu lançamento da zaga e tocou de primeira para Vardy driblar o goleiro Bravo e empurrar para as redes: 3 a 0 aos 20 minutos de jogo.

Durante o restante do primeiro tempo e boa parte do segundo, o Manchester City abusou das finalizações para fora. De Bruyne teve as melhores chances, mas não conseguia vencer a retranca formada pela defesa do Leicester.

Apesar de sofrer intensa pressão do adversário, o Leicester se manteve fiel ao esquema de jogo defensivo e conseguiu ampliar para 4 a 0 aos 33 minutos do segundo tempo em um erro do City. Sozinho na lateral esquerda, Stones recuou mal a bola para Bravo, e Vardy roubou. Com um toque, o atacante driblou o goleiro e bateu sem ângulo. A bola bateu na trave e ultrapassou a linha somente o suficiente para a validação do gol pelo recurso eletrônico.

Nos minutos finais, o City conseguiu diminuir o vexame e descontou com Kolarov, aos 36, em uma bela cobrança de falta no ângulo esquerdo de Zieler. Já aos 44, Nolito recebeu cruzamento na pequena área e pegou de primeira para dar números finais ao marcador.

Na sequência do Campeonato Inglês, o Leicester volta a campo na próxima terça-feira, quando encara o Bournemouth fora de casa. No dia seguinte, o Manchester City recebe o Watford.