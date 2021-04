Leicester supera Crystal Palace e fica mais perto da vaga na Liga dos Campeões

O Leicester City deu mais um passo para a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, ao vencer, nesta segunda-feira, em seu campo, o Crystal Palace, de virada, por 2 a 1, pelo Campeonato Inglês. Com o resultado, o time do técnico Brendan Rodgers atingiu os 62 pontos, em terceiro lugar, atrás apenas de Manchester City (77) e United (67). O adversário ficou com 38 pontos, em 13º lugar.

O jogo foi difícil do que o Leicester esperava, muito pelo gol do Crystal Palace marcado de forma precoce por Zaha, aos 12 minutos do primeiro tempo. Em rápida jogadas dos visitantes pelo meio, o atacante marfinense surgiu como um raio e só teve o trabalho de desviar do goleiro Schmeichel.

A reação do Leicester ficou para o segundo tempo. Os anfitriões retornaram dos vestiários com o intuito de pressionar o adversário desde o primeiro lance. E a tática deu certo. Logo aos cinco minutos, Castagne empatou, após receber bela assistência do atacante nigeriano Ineanacho, um dos melhores jogadores em campo.

Aos 35 minutos, veio a virada no placar. Com o Crystal Palace fechado em seu campo, a opção do Leicester foi apostar na velocidade de seu ataque. Desta forma, o zagueiro Evans fez um longo lançamento para Ineanacho. No limite da posição de impedimento, o atacante canhoto partiu para a área rival pelo lado direito, cortou para dentro para fugir da marcação e acerto um lindo chute, sem defesa para o goleiro Vicente Guaita.

O resultado foi bastante festejado pelo Leicester, que abriu quatro pontos de vantagem sobre o Chelsea e sete de frente para o West Ham. Restam cinco jogos para o final da competição.