Leicester supera Newcastle fora de casa e vence a 3ª seguida no Inglês

Em franca recuperação no Campeonato Inglês, o Leicester conquistou neste sábado a sua terceira vitória consecutiva em um jogo cheio de alternativas. De virada, o time superou o Newcastle por 3 a 2, fora de casa, em duelo válido pela 16ª rodada.

O triunfo levou o Leicester aos 23 pontos, em oitavo lugar no torneio nacional. Já o Newcastle está na 16ª posição, com 15 pontos, e vê cada vez mais perto o risco de rebaixamento, ainda mais que vive péssima fase, com apenas um ponto somado nas últimas sete rodadas.

Neste sábado, o Newcastle até deu esperanças ao seu torcedor de encerrar o jejum de vitórias ao abrir o placar da partida logo aos quatro minutos com o gol marcado pelo espanhol Joselu. Mas o argelino Riyad Mahrez empatou o duelo aos 20. E a virada do time se deu aos 15 minutos da etapa final, com o gol de Demarai Gray.

O Newcastle ainda tentou reagir e empatou o jogo com Dwight Gayle, aos 28. Porém, aos 41 minutos, o gol contra do espanhol Ayoze Perez determinou mais uma vitória do Leicester e outro tropeço do Newcastle.

Os times voltarão a jogar na próxima quarta-feira. O Newcastle buscará a reabilitação em casa, diante do Everton, enquanto O Leicester vai tentar ampliar a boa fase no duelo com o Southampton, como visitante.