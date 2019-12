Leicester vence e volta à vice-liderança do Inglês; Manchester United só empata

Um gol marcado no último minuto do jogo, com a intervenção do VAR, devolveu o Leicester City à vice-liderança do Campeonato Inglês. Em seu estádio, a equipe derrotou neste domingo o Everton por 2 a 1 e se firmou como a principal concorrente do Liverpool, ao menos neste momento da competição.

A distância que separa o Leicester do Liverpool é de oito pontos: 40 a 32. A equipe comandada por Brendan Rodgers, ex-treinador do líder do Inglês, só não está mais forte na briga pelo título porque o time do alemão Jürgen Klopp faz uma campanha extraordinária, com 13 vitórias e um empate em 14 partidas.

Por outro lado, o Everton vai mal. A tradicional equipe de Liverpool é a 17.ª colocada do campeonato, com 14 pontos, apenas dois a mais do que o Southampton, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Em péssima fase, o Everton ao menos tem o consolo de ter feito uma atuação digna. A equipe visitante se comportou de maneira excelente no primeiro tempo e saiu à frente com um gol de Richarlison. Em um contra-ataque, o ex-atacante do Fluminense se posicionou muito bem para receber o cruzamento de Sidibe e marcar de cabeça.

Na segunda etapa, porém, a pressão do Leicester foi forte demais para o Everton. Vardy, aos 23 minutos, empatou a partida com o seu 13.º gol na competição - ele é o artilheiro do Inglês. Os donos da casa buscaram a virada com muita vontade e foram recompensados aos 48: Iheanacho recebeu lançamento de Ricardo Pereira, tirou um adversário da jogada com um drible e marcou com um belo chute de canhota. O gol foi anulado por impedimento, mas o VAR corrigiu a marcação e deu a vitória ao Leicester.

EMPATE EM MANCHESTER

O Manchester United fez neste domingo algo que já virou rotina nesta temporada: tropeçou. Mesmo jogando em Old Trafford, o time apenas empatou por 2 a 2 com o Aston Villa e está na nona colocação do Inglês, com 19 pontos - oito atrás da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

Jack Grealish, astro do Aston Villa, abriu o placar aos 11 minutos com um lindo chute cruzado que entrou no ângulo da meta defendida por De Gea. O United empatou ainda na primeira etapa com um gol contra de Heaton.

Depois do intervalo, os donos da casa viraram o jogo com um gol do zagueiro sueco Lindelof, aos 19, mas os visitantes empataram dois minutos depois graças a um tento de Mings.