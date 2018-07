Leicester vence, elimina Liverpool e avança às oitavas na Copa da Liga Inglesa

O Leicester surpreendeu o Liverpool nesta terça-feira e avançou às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Mesmo sem o lesionado Jamie Vardy, o time da casa aproveitou o apoio da torcida no King Power Stadium e derrotou o adversário por 2 a 0, com os gols marcados por Okazaki e Slimani no segundo tempo.

Se Vardy foi desfalque do Leicester, Philippe Coutinho voltou a ser titular do Liverpool, mas, discreto, pouco ajudou. O curioso é que estas equipes voltam a se enfrentar no sábado neste mesmo estádio, desta vez pelo Campeonato Inglês. O Liverpool é o oitavo colocado, enquanto o Leicester é somente o 15.º.

Mesmo fora de casa, o Liverpool começou melhor nesta terça e chegou em três momentos nos primeiros minutos, com Oxlade-Chamberlain, Philippe Coutinho e Solanke. A pontaria, no entanto, não estava calibrada, o que fez com que o goleiro Hamer deixasse o primeiro tempo praticamente sem trabalhar.

Na etapa final, o panorama parecia o mesmo quando os visitantes ganharam o campo de ataque, mas rapidamente o Leicester reagiu e chegou pela primeira vez na partida aos nove minutos. Gray fez bela jogada, passou por Klavan e arriscou de longe, mas jogou para fora.

A melhora do Leicester em campo rapidamente se traduziu em gol. Aos 20 minutos, após escanteio da direita, a zaga do Liverpool tirou, mas a bola voltou para a área. Morgan desviou de cabeça, Iborra ajeitou e Okazaki bateu cruzado para marcar, auxiliado por desvio em Robertson.

O gol acordou o Liverpool, que voltou ao ataque e desperdiçou boas oportunidades com Oxlade-Chamberlain e Woodburn, mas foi o Leicester que marcou mais uma vez e selou o placar. Aos 33 minutos, Slimani recebeu de Okazaki, cortou para o meio e encheu o pé de canhota, no ângulo direito do goleiro, para marcar um golaço.

TOTTENHAM VENCE

Se o Liverpool caiu, o Tottenham conseguiu uma vitória suada sobre o Barnsley para avançar às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Em Wembley e poupando boa parte dos titulares, como Alderweireld, Eriksen e Harry Kane, o time londrino bateu o adversário por 1 a 0.

O gol solitário foi marcado por Dele Alli aos 19 minutos do segundo tempo, quando ele aproveitou boa jogada de Trippier pela direita e apareceu sozinho na área para marcar. Agora, o Tottenham volta as atenções para o Campeonato Inglês, pelo qual encara o West Ham no sábado, fora de casa.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta terça pela Copa da Liga Inglesa, o West Ham se classificou ao bater o Bolton com facilidade, por 3 a 0, em casa. Já o Stoke City visitou o Bristol City e foi surpreendido ao cair por 2 a 0, resultado que selou sua eliminação.

Também por 2 a 0, o Middlesbrough bateu o Aston Villa e o Swansea derrotou o Reading, ambos fora de casa. Já o Crystal Palace passou pelo Huddersfield Town por 1 a 0 e o Norwich venceu por 3 a 1 o Brentford.