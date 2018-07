Leicester vence fora e abre 5 pontos na liderança do Inglês

No último jogo deste sábado pelo Campeonato Inglês, o Leicester venceu o Watford por 1 a 0, fora de casa, e deu mais um importante passo rumo a um surpreendente título nacional. O resultado fez a equipe chegar aos 60 pontos na liderança e abrir cinco de vantagem sobre o Tottenham, o segundo colocado.

Sensação desta temporada do futebol da Inglaterra, o Leicester também foi beneficiado pelo empate por 2 a 2 entre Tottenham e Arsenal no clássico de Londres, realizado poucas horas mais cedo, e assim pôde disparar na ponta da tabela, na qual passou a ostentar oito ponto de vantagem sobre o Arsenal, o terceiro colocado. O Watford, por sua vez, estacionou nos 37 pontos e ocupa a 12ª posição do Inglês.

O único gol do confronto deste sábado em Watford foi marcado pelo argelino Riyad Mahrez, craque do Leicester. Após cruzamento da esquerda, a zaga afastou a bola apenas parcialmente. Mahrez aproveitou o rebote, ajeitou a bola na entrada da área e chutou com categoria no ângulo direito do goleiro adversário.

Esse foi o 15º gol de Mahrez neste Campeonato Inglês, que tem como artilheiro isolado um outro jogador do Leicester, Jamie Vardy, que já balançou as redes 19 vezes.

Após novo triunfo, o líder só voltará a atuar pela competição nacional no próximo dia 14, contra o Newcastle, em casa. A 29ª rodada do Campeonato Inglês será completada neste domingo com dois jogos: Crystal Palace x Liverpool e West Bromwich x Manchester United.