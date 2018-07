Leicester vence mais uma e lidera grupo na Liga dos Campeões

Sensação da última temporada do futebol inglês, o Leicester City tenta aos poucos replicar na Liga dos Campeões o brilho do título passado. E, nesta terça-feira, o modesto time inglês venceu a segunda na competição europeia e disparou na liderança do Grupo G. A vítima da vez foi o Porto, dos brasileiros Felipe e Alex Telles e do goleiro Casillas, batido por 1 a 0 em Leicester.

O único gol da partida foi marcado aos 24 minutos de jogo. Em cruzamento da direita, Vardy furou, mas Slimani não desperdiçou e cabeceou para as redes. O gol confirmou o domínio inglês na primeira etapa. O Leicester tinha maior posse de bola e criava as melhores oportunidades no ataque.

O segundo tempo foi mais equilibrado, porém com menos chances claras de gol. Para buscar o empate, o técnico Nuno Espírito Santo colocou em campo Diogo Jota e Hector Herrera para reforçar o setor ofensivo. As mudanças começaram a surtir efeito a partir dos 30 minutos. O Porto passou a pressionar, enquanto o Leicester abdicava do ataque e recuava.

A melhor oportunidade do time português surgiu aos 38 minutos, em forte chute de Jesús Corona. Ele acertou a trave direita. No rebote, a bola quase acertou o goleiro Schmeichel, que precisou desviar para não fazer gol contra. Antes disso, o Porto já havia ameaçado em finalização de Herrera, aos 28.

Nos minutos finais, o time inglês passou a levar sufoco do Porto. Totalmente recuado, se defendia como podia. Mas também pouco sofria para afastar as raras ameaças realmente perigosas do rival português.

Na outra partida do grupo, o Copenhague aplicou 4 a 0 no Brugge, na capital dinamarquesa. Foi o primeiro triunfo do time anfitrião na chave. Stefano Denswil marcou contra, abrindo o placar, no começo do segundo tempo. E Thomas Delaney, Federico Santander e Mathias Joergensen, nos acréscimos, anotaram os outros gols do Copenhague.

O placar só não foi mais elástico porque o time da casa desperdiçou cobrança de pênalti. Ludwig Augustinsson perdeu a grande chance quando o Copenhague ainda vencia por apenas 1 a 0.

Com estes resultados, o Leicester desponta na liderança da chave, com seis pontos e 100% de aproveitamento até agora. A segunda posição pertence ao Copenhague, agora com quatro. O Porto está em terceiro, com apenas um ponto. O Brugge, ainda sem pontuar, é o quarto e último colocado.