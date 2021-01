Leicester vence Southampton e assume o segundo lugar no Inglês

O Leicester ascendeu ao segundo lugar no Campeonato Inglês ao vencer o Southampton por 2 a 0, neste sábado, em casa. O jogo ficou marcado pela celebração bem-humorada de James Maddison no seu gol, o primeiro do duelo, pedindo para os companheiros ficarem distantes, por causa dos protocolos para evitar que os jogadores se beijem ou se abracem.

O gol, que saiu em um potente chute após passe de Youri Tielemans, saiu aos 37 minutos da etapa inicial. E Harvey Barnes ampliou o placar nos acréscimos do segundo tempo, em um contra-ataque, quando o Southampton tentava empatar o duelo. A assistência foi novamente de Tielemans.

A 11.ª vitória do Leicester no Inglês o colocou em segundo lugar, com 35 pontos. O time está logo atrás do Manchester United, que soma 36, e à frente do Liverpool, com 33, sendo que os rivais vão se enfrentar neste domingo no Anfield Road. Um desempenho que aumenta as esperanças do time de obter uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O Southampton, que pareceu sentir a falta de Danny Ings, recém-recuperado do coronavírus, parou nos 28 pontos, na oitava colocação.

O Leicester voltará a jogar na terça-feira, quando vai enfrentar o Chelsea, em casa. No mesmo dia, também como mandante, mas pela terceira fase da Copa da Inglaterra, o Southampton enfrentará o Shrewsbury Town.