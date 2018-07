Leicester vence West Bromwich e afasta risco de rebaixamento no Inglês

O Leicester venceu o West Bromwich por 1 a 0, fora de casa, neste sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, resultado que traz alívio para o atual campeão na tabela de classificação.

O time agora ocupa a 11.ª posição, com 40 pontos, afastando o risco de ser rebaixado na temporada seguinte ao título histórico conquistado em 2016. Já o West Bromwich fica nos 44 pontos, em oitavo lugar, longe da disputa por vagas nas competições europeias.

O jogo começou aberto e com o atual campeão inglês pressionando os donos da casa. Logo aos 5 minutos, Ndidi chutou de fora da área, a bola desviou na zaga do West Bromwich e levou perigo para o gol de Foster.

Aos 17, uma cabeçada de Brunt na pequena área deu trabalho ao goleiro Schmeichel, que espalmou a bola para a linha de fundo. Aos 43 minutos, o time adversário abriu o placar com o atacante Vardy, que recebeu a bola e dentro da área chutou firme para o gol. Aos 46, já nos acréscimos, um escanteio com desvio de cabeça de Rondon levou novamente perigo para o Leicester.

O início da segunda etapa foi semelhante ao começo do duelo. Logo no primeiro minuto, o Leicester foi para o ataque e quase ampliou o marcador com Okazaki. No lance seguinte, o time da casa respondeu. Rondon dominou na entrada da área e girou com perigo para defesa firme de Schmeichel.

Aos 14 minutos, Mahrez cortou para a esquerda e bateu com perigo, mas a bola correu a rede pelo lado de fora. O jogo continuou bastante disputado com chances para as duas equipes, mas nenhum dos ataques conseguiu alterar o placar do jogo: 1 a 0.

Na próxima rodada, o Leicester terá pela frente o Watford, no seu estádio (King Power Stadium). Já o West Bomwich vai enfrentar o Burnley, fora de casa. Ambos os jogos estão marcados para o sábado que vem.

Outros três jogos foram disputados na manhã deste sábado pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Stoke City e West Ham empataram em 0 a 0, mesmo resultado de Southampton e Hull City. Já o Sunderland perdeu em casa para o Bournemouth por 1 a 0 (gol de Joshua King aos 43 minutos do 2º tempo).