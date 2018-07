Leicester vende jogador belga para o Aston Villa

O Leicester anunciou nesta terça-feira a venda do defensor belga Ritchie De Laet para o Aston Villa. O jogador de 27 anos assinou contrato por três anos com o novo clube. Os valores da negociação, porém, não foram revelados.

"Seu ritmo e versatilidade na defesa foram acrescentados pela experiência adquirida na Inglaterra, que ele levará ao time de Roberto Di Matteo em sua luta para voltar ao Campeonato Inglês em breve", informou o Leicester em seu site oficial.

De Laet foi contratado do Manchester United em 2012, após ser emprestado a times como Portsmouth e Norwich City. No Leicester, por sua vez, disputou 129 partidas e fez parte da primeira metade da gloriosa campanha do título inglês, até ser emprestado ao Middlesbrough no começo de 2016.

Em sua curta passagem pelo clube, que garantiu acesso à primeira divisão do Campeonato Inglês, De Laet teve boas atuações e despertou a atenção do Aston Villa, rebaixado à segunda divisão e que agora terá a mesma missão da temporada anterior do Middlesbrough. "Estou feliz em trazer Ritchie para o clube", comentou o técnico Roberto Di Matteo, do Aston Villa.