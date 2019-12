Leicester x Liverpool: onde assistir ao jogo pelo Inglês

Dois primeiros colocados do Campeonato Inglês, Leicester e Liverpool se enfrentam nesta quinta-feira, no King Power Stadium, pela 19ª rodada a última do primeiro turno, da Premier League. O torcedor pode assistir ao jogo na TV e pela internet.

Leicester x Liverpool: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil. Também é possível assistir online pelo ESPN Watch. O Estado vai fazer tempo real da partida.

Campeão mundial de clubes sobre o Flamengo, o Liverpool faz seu primeiro jogo após a conquista do título e o time de Jurgen Klopp lidera o Campeonato Inglês com 49 pontos, dez a mais que o Leicester, segundo colocado.

Além da liderança isolada, o Liverpool também entra em campo sendo a única equipe invicta na competição. Em 17 jogos, foram 16 vitórias e um empate.