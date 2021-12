Leila começa era no Palmeiras e pretende anunciar o 'fica' de Abel Ferreira já pensando no Mundial

O Palmeiras começou uma nova era nesta quarta-feira, com a posse oficial da primeira presidente mulher de sua história. Leila Pereira assume o clube, o futebol e tudo o que envolve as decisões da entidade a partir de agora. Na véspera, o Palmeiras apresentou dois reforços, o goleiro Marcelo Lomba e o volante colombiano Atuesta, de 24 anos. São nomes para compor o elenco. O que Leila deve anunciar é o 'fica' do técnico Abel Ferreira, já em férias com a família e cujo contrato vai até o fim de 2022.

Essa resposta positiva vai abrir sua gestão. Leila é dona também da Crefisa, maior patrocinadora do clube. Antes de ser eleita por votação, sua empresa esticou a parceria por mais três temporadas, portanto, na mesma duração de seu primeiro mandato - existe a possibilidade estatutária de ela ter um segundo mandato. O novo acordo manteve a base anual de R$ 81 milhões, mas podendo chegar a R$ 120 milhões dependendo das conquistas do time. O Palmeiras se aproxima de ter receita na casa dos R$ 800 milhões.

A permanência de Abel Ferreira significa continuar com o time no trilho das conquistas, começando pelo Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado em fevereiro. E todo o calendário brasileiro e sul-americano novamente a partir de janeiro. Desta vez, no entanto, o Palmeiras ensaia ter 'dois times'. Abel não pretende fazer o mesmo número de partidas em 2022 que o time fez nesta temporada, mais de 80. O Palmeiras vai se planejar melhor, inclusive, para não ter seu treinador à beira do gramado em todos os jogos, uma concepção ainda não muito assimilada no futebol brasileiro.

Abel Ferreira terá os mesmos objetivos de 2021. Ou seja, ganhar tudo. Não há alternativa. O que ele quer fazer é repensar os caminhos, concentrar sua atenção e a dos principais jogadores nos momentos decisivos, como fez diante do Atlético-MG e Flamengo. A comissão técnica portuguesa vai descansar mais os atletas para que eles estejam inteiros para ganhar os jogos que realmente interessam. O futebol argentino faz isso. A mentalidade também faz parte dos grandes da Europa.

Esse é o 'novo pulo do gato' do treinador lusitano. Ele reclamou demais da quantidade de partidas do calendário brasileiro. Isso não quer dizer que o Palmeiras vai abrir mão de ganhar os torneios ou que vai escolher as competições para disputar com mais empenho. Nada disso. A meta continua sendo ganhar tudo. Mas Abel vai programar melhor o uso de seus atletas. Ele imagina 50 partidas por jogador.

Em meio às festas de fim de ano e retomada do futebol, Leila Pereira assume um clube que já conhece, que frequenta há anos e que tem alguns compromissos importantes com seus associados. No fim de semana, por exemplo, uma festa de entrega de brinquedos para os filhos dos associados está marcada no clube, já sob a batuta da nova presidente. A parte associativa do Palmeiras é um cartão de visita para a nova comandante. Ela será cobrado em dar continuidade a todo o processo de modernização da parte social do clube. O associado palmeirense preza muito por isso.

Também se pretende modernizar o processo de sócio-torcedor, de modo a oferecer mais benefícios e organização para atrair mais membros. Estima-se que chegue a 50 mil planos vendidos. Trata-se de uma receita importante para o Palmeiras. Leila tem o diagnóstico do que precisa fazer em todos os setores do Palmeiras. Terá três anos para isso. Antes mesmo de assumir, ela sempre disse que queria entrar para a história do clube. Como primeira mulher no comando, já entrou. Mas seu trabalho só está começando.

DISPENSAS

A chegada de alguns jogadores implica na saída de outros. O clube estima fazer R$ 140 milhões com a venda de atletas. A hora é essa. O próximo a deixar o clube deve ser Luiz Adriano, que tem contrato. Alguns acordos não estão sendo renovados, como os de Felipe Melo e Jaison. Outros ainda deixarão o clube.