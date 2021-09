Leila Pereira define chapa para disputa da eleição presidencial no Palmeiras

Leila Pereira definiu nesta quarta-feira a composição de sua chapa que vai disputar a eleição presidencial do Palmeiras em novembro deste ano. Foram escolhidos quatro vice-presidentes. Todos trabalham no clube, mas apenas Paulo Buosi faz parte gestão de Maurício Galiotte.

Buosi foi escolhido para ser o primeiro vice, seguido por Maria Tereza Ambrósio Bellangero, Neive Conceição Bulla de Andrade e Tarso Luiz Furtado Gouveia. A chapa foi registrada com o nome "Palmeiras de Todos". Leila usou as redes sociais para confirmar a composição e publicou um registro com os membros de sua chapa.

Leia Também Após irritação por substituição no Palmeiras, Dudu responde aviso de Abel Ferreira

Buosi é um dos vices de Maurício Galiotte e outros têm também têm cargos na diretoria do Palmeiras. Maria Tereza é diretora estatutária de patinação, Neive integra o Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) e Tarso é diretor do departamento de interior.

Leila é a candidata da situação na eleição presidente e terá como adversário Mario Giannini, candidato apoiado pelo grupo de conselheiros ligado a Mustafá Contursi. conselheiro vitalício do clube. A chapa oposição ainda não foi registrada.

Ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre e seus aliados não vão apoiar Giannini no pleito. O grupo disse que não vai participar diretamente da eleição, que acontece em 20 de novembro. Quem assumir a presidência ficará no cargo pelo próximo triênio. Apenas as candidaturas aprovadas por 15% do Conselho estarão aptas a participar da Assembleia de sócios, que definirá o novo presidente.

Dona da Crefisa e da FAM, patrocinadores do Palmeiras desde 2015, Leila Pereira é amplamente favorita na disputa. A empresária conta com apoio da maior parte dos conselheiros do clube e do atual presidente, Maurício Galiotte. Se eleita, será a primeira mulher a comandar o clube.