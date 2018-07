Leilão de terreno do Guarani para pagar dívida é adiado por erro em edital

CAMPINAS - Não bastasse a ausência de presidente e o de planejamento para 2013, o Guarani segue enfrentando problemas fora de campo por conta de erros administrativos. Nesta quinta-feira, um terreno às margens da Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, iria à leilão para o pagamento de uma dívida trabalhista cobrada pelo lateral Gustavo Nery, mas foi adiado por um erro no valor apresentado no edital de R$ 14.691.240,00.

Um comprador chegou a se apresentar, mas o departamento jurídico do Guarani constatou o erro e conseguiu adiar a execução, que deverá acontecer em janeiro. "O nosso pessoal apareceu lá e realmente houve um erro no edital. Apareceu um interessado em arrematar o terreno por dez milhões, mas houve esse problema e o leilão deve acontecer em janeiro", afirmou Horley Sena, candidato à vice-presidência do clube.

A ação foi movida pelo lateral Gustavo Nery, que defendeu o Guarani em 2000, cobrando R$ 900 mil. Com o passar do tempo e inúmeros calotes, a dívida chegou a R$ 1,5 milhão. A solução encontrada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Campinas foi leiloar o Estádio Brinco de Ouro. O departamento jurídico do clube, no entanto, conseguiu evitar a venda do campo e colocar no leilão o terreno, em princípio, destinado para a construção de um centro de treinamento.