Leipzig goleia Freiburg e Hannover vence Schalke com gol de brasileiro

O Red Bull Leipzig goleou o Freiburg por 4 a 1 neste domingo, em casa, e se recuperou da derrota na estreia do Campeonato Alemão. O atual vice-campeão nacional, no entanto, levou um susto no início ao tomar o primeiro gol do jogo e só reagiu na etapa final.

A vitória veio com gols de Timo Werner (dois), Wili Orban e Bruma. Os visitantes haviam aberto o marcador com Florian Niederlechner. O resultado levou o time de Leipzig para a sétima colocação, com três pontos. O Freiburg tem um e está em 15º lugar na tabela de classificação.

As equipes agora terão uma semana de folga por conta dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O Red Bull Leipzig volta a campo no próximo dia 8, sexta-feira, quando visitará o Hamburgo pela terceira rodada do Alemão. O Freiburg receberá o Borussia Dortmund no dia 9.

Em outro duelo deste domingo, o Hannover 96 venceu o Schalke 04 por 1 a 0, em casa, e alcançou o segundo triunfo consecutivo. O gol da vitória foi do brasileiro Jonathas. Os anfitriões estão em quarto lugar, enquanto os visitantes figuram em oitavo, com três.