Leipzig expulsa japoneses de estádio por medo de coronavírus e depois pede desculpa

O RB Leipzig pediu desculpas nesta segunda-feira a um grupo de torcedores japoneses que foi expulso do seu estádio no último domingo. O clube definiu a ação como erro "de nossa parte", aparentemente relacionado ao surto do coronavírus, que tem se espalhado por todo o mundo e chegou aos 129 casos confirmados na Alemanha no último fim de semana.

LEIA TAMBÉM > Veja o que já se sabe sobre o coronavírus

Os torcedores japoneses estavam no jogo entre o time da casa e o Bayer Leverkusen, quando foram abordados pela equipe de segurança da Red Bull Arena, durante o primeiro tempo da partida. A imprensa alemã, incluindo o site da revista Kicker, citando publicações feitas nas redes sociais, informou que os asiáticos foram convidados a deixar o estádio.

O Leipzig disse nesta segunda-feira que a segurança da arena "foi ordenada a intensificar as revisões relativas à entrada de determinados grupos devido a um risco potencial", seguindo orientações do instituto Robert Koch, o centro alemão de controle de doenças e prevenção. Mas o clube não esclareceu com base no que foi estabelecido tal risco.

"Infelizmente, em meio à enorme incerteza em torno deste problema para o qual somos afetados atualmente, um erro foi cometido de nossa parte em relação aos nossos convidados japoneses", afirmou o clube alemão. O Leipzig acrescentou que tentou entrar em contato com esses torcedores para lhes oferecer ingressos para outro jogo em casa.

Nesse mesmo jogo, um grande grupo de torcedores de Leipzig realizou um mosaico em uma ação para a promoção da tolerância, formando o símbolo da paz e também as iniciais do clube com letras coloridas, em alusão ao movimento LGBTQ+.

O Leipzig ocupa o segundo lugar na tabela de classificação do Campeonato Alemão após o empate por 1 a 1 com o Leverkusen.