Leipzig x Bayern de Munique: transmissão e horário da final da Copa da Alemanha

RB Leipzig e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado, em um duelo válido pela final da Copa da Alemanha. A partida acontece no estádio Olímpico de Berlim, às 15h (horário de Brasília), e tem como destaque a despedida de três jogadores emblemáticos: Arjen Robben, Franck Ribéry e o brasileiro Rafinha.

ONDE ASSISTIR AO VIVO RB LEIPZIG X BAYERN DE MUNIQUE?

A decisão terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo canal ESPN Brasil.

Além da despedida de três de grandes jogadores do time nos últimos anos, o Bayern de Munique visita os adversários em busca de conquistar o segundo título do país após o triunfo do Campeonato Alemão. A equipe comandada por Niko Kovac não perde há 11 partidas: a última derrota foi diante do finalista Liverpool na Liga dos Campeões.

O RB Leipzig, por sua vez, vem de uma derrota para o Werder Bremen em um duelo válido pela última rodada do Campeonato Alemão, torneio no qual tiveram uma ótima campanha e terminaram em terceiro lugar, se classificando para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Em um duelo pela penúltima rodada do Alemão, as equipes se encontraram e ficaram em um empate sem gols. Caso saiam vencedores, esse seria o 19º título do torneio do Bayern, que está há duas temporadas sem vencer a competição. Se levantado pelo Leipzig, o troféu representaria uma conquista inédita na história do clube.