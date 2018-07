Leitores do Estadão querem punição aos cariocas no 'caso Lusa'

A Portuguesa escalou o meia Héverton por dinheiro, de acordo com investigação do Ministério Público. Funcionários do clube sabiam da suspensão do jogador e teriam autorizado sua entrada na rodada final do Brasileirão de 2013, o que salvou o Fluminense e, por tabela, o Flamengo, do rebaixamento. Em pesquisa, 84% dos leitores do Estadão querem que haja punição aos clubes cariocas caso seja confirmada a participação deles neste caso de corrupção.

A investigação ainda corre no MP e, até o momento, não se sabe quem recebeu dinheiro na Lusa, tampouco quem pagou para se safar do rebaixamento. Os torcedores paulistas já pediram o afastamento do então presidente, Manuel da Lupa, do clube. O dirigente se defendeu e disse que "jamais prejudicaria a Lusa." Os clubes do Rio se defenderam e disseram que não têm envolvimento com o caso.

Na pesquisa, 10% dos votos são para que nenhum clube receba punição, como multa em dinheiro ou mesmo rebaixamento no Brasileirão. Já 6% são mais radicais e acham que, além de penalidade no bolso, a Portuguesa ainda deve despencar para a quarta divisão, a Série D, por ter se vendido.