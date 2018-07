Leitores do 'Estado' preferem Fernandinho no lugar de Paulinho

Dois meio-campistas que atuam no futebol inglês disputam uma vaga entre os onze titulares da seleção brasileira. O titular Paulinho, do Tottenham, vem sendo questionado por seu baixo rendimento nas partidas contra Croácia, quando foi substituído por Hernanes aos dezoito minutos do segundo tempo, durante os 90 minutos contra o México e Camarões, quando no intervalo deu lugar a Fernandinho, que defende a camisa do Manchester City, atual campeão inglês.

Paulinho lesionou o tornozelo enquanto a seleção ainda se preparava para a disputa da Copa do Mundo. Fernandinho vem de boas atuações em seu clube e um gol nos últimos minutos no amistoso contra a África do Sul, realizado em Johanesburgo, no dia 05 de março, quando selou sua convocação.