Leitores preferem novo estádio do Palmeiras à Arena Corinthians

Nesta quarta-feira, São Paulo viu a inauguração de mais uma arena, totalmente reformada, desta vez na região da Barra Funda. O novo estádio do Palmeiras foi palco de grande festa da torcida, garantiu alta renda ao clube, mas sofreu com a equipe em campo. Em pesquisa realizada pelo Estado, leitores escolheram o Estádio do Palmeiras como melhor estádio em comparação com a Arena Corinthians, estádio utilizado na Copa do Mundo de 2014.

Na avaliação realizada pelos profissionais do Estado, o estádio do Palmeiras recebeu mais aspectos positivos do que negativos. Enquanto a entrada da torcida, os banheiros, a área de imprensa, cambistas, ambulantes, trânsito e a locução sofreram críticas, a acessibilidade, orientação do público, segurança, bares, telões, cadeiras numeradas, cativas, gramado e até o banco de reservas foram elogiados.

Já para os leitores, 60% foram favoráveis ao estádio palmeirense e apontaram a localização como um dos principais motivos para a preferência do local em relação à Arena Corinthians, situada em Itaquera, na zona leste de São Paulo.

