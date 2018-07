Lela, pai de Richarlyson e Alecsandro, será o técnico do Noroeste em 2016 O Noroeste começou o ano com uma novidade no banco de reservas. Em seu retorno à Série A3 do Campeonato Paulista, o ''Norusca'' escolheu Lela, campeão brasileiro com o Coritiba em 1985, como treinador. Pai de Richarlyson e Alecsandro, ele deve ser o principal destaque da reapresentação do clube na próxima segunda-feira.