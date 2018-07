Lenda do futebol alemão e ex-técnico do Barcelona, Udo Lattek morre aos 80 anos Udo Lattek, que guiou o Bayern de Munique ao seu primeiro título europeu, em 1974, morreu aos 80 anos. O falecimento do treinador foi confirmado nesta quarta-feira pelo clube alemão, mas sem apresentar a razão para o falecimento. Porém, ele teve vários problemas de saúde nos últimos anos e padecia de Mal de Parkinson e demência.