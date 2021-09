Lenda e maior artilheiro do futebol inglês, Jimmy Greaves morre aos 81 anos

O futebol inglês amanheceu de luto neste domingo com a notícia da morte de um de seus grandes astros. Maior artilheiro do país, com 356 gols nas competições nacionais, Jimmy Greaves morreu em casa, aos 81 anos. Ele sofreu um derrame e passou a viver com auxílio de uma cadeira de rodas.

"Estamos profundamente tristes ao saber da morte do grande Jimmy Greaves. Enviamos nossas profundas condolências à família e amigos de Jimmy", lamentou o Tottenham em suas redes sociais. Greaves fez enorme sucesso no clube antes de ir à seleção inglesa.

O atacante é o maior artilheiro da história do Tottenham, com 266 gols com a camisa do clube londrino. Também detém o recorde de mais gols numa única temporada pelo clube, ao anotar 37 vezes na temporada 1962/63.

O artilheiro nasceu em 1940 e iniciou a carreira no Chelsea, clube pelo qual fez 132 gols e também detém recorde pessoal. Greaves anotou 41 gols no Campeonato Inglês de 1960/61.

"O Chelsea lamenta a perda de um jogador verdadeiramente notável e um dos nossos. Os nossos pensamentos estão com a família e amigos de Jimmy Greaves, o melhor finalizador que o futebol inglês conheceu", prestou homenagem o Chelsea.

Além de Chelsea e Tottenham, Jimmy Greaves ainda defendeu Milan, West Ham e se aposentou no Woodford Town, em 1980. O atacante foi campeão mundial em 1966 e marcou 44 gols em 57 jogos pela seleção inglesa.