Lenglet é apresentado no Barcelona: 'Estou no melhor lugar para ganhar títulos'

O Barcelona apresentou nesta sexta-feira o zagueiro francês Clément Lenglet, de 23 anos, que disputou a última temporada pelo Sevilla. O jogador concedeu entrevista coletiva e disse que chegou "a grande oportunidade de sua vida".

"É um orgulho para todos os jogadores vestir essa camisa. Desde pequeno queria jogar em um clube grande como este. O Barça é o melhor clube e disputa o melhor campeonato do mundo. É o melhor lugar para ganhar títulos", disse. "Agora tenho a oportunidade e a confiança da comissão técnica para demonstrar que posso viver esses momentos incríveis e ajudar meus companheiros nessas conquistas", prosseguiu.

O clube catalão informou que pagou a multa rescisória de 35,9 milhões de euros (cerca de R$ 161 milhões) pela contratação do zagueiro. Lenglet assinou contrato por cinco temporadas, até 30 de junho de 2023, e agora tem multa estipulada em 300 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão).

Revelado pelo Nancy, da França, Lenglet foi contratado pelo Sevilla há dois anos. O defensor foi titular em 52 dos 54 jogos em que entrou em campo na última temporada. Fez quatro gols. Ele ganhou espaço na equipe depois da saída do técnico argentino Jorge Sampaoli do clube, há pouco mais de um ano.

A apresentação do jogador aconteceu no auditório do Camp Nou. Lenglet estava acompanhado do vice-presidente esportivo, Jordi Mestre, e do secretário técnico, Eric Abidal. "Ele tem habilidade com a bola nos pés e também tem boa noção tática, de posicionamento. Tem tranquilidade coma bola, paciência", destacou Abidal.

Lenglet também comentou sobre outro francês que está na mira do Barcelona, o volante Adrien Rabiot, do Paris Saint-Germain. "Claro que gostaria de jogar com ele. É um jogador muito bom e o Barcelona necessita dos melhores do mundo. Conhece ele bem. É meu amigo", afirmou.

A contratação de Rabiot seria mais um compatriora que Lenglet teria no elenco. O zagueiro Umtiti tem a mesma formação do novo reforço, pois atuou nas categorias de base do Nancy. "O Umtiti tem mais experiência que eu. Vou aprender com ele durante os treinamentos. Vai ser muito bom para mim atuar ao lado de gente tão talentosa", afirmou.

Além de Umtiti, o Barcelona conta com os zagueiros Gerard Piqué, Thomas Vermaelen e Yerry Mina. O colombiano, no entanto, tem futuro incerto e pode ser emprestado pelo clube. A contratação de Lenglet seria um dos indicativos.