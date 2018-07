Lenny promete retribuir apoio da torcida palmeirense

SÃO PAULO - Depois de iniciar os primeiros trabalhos de fisioterapia nesta semana, em recuperação de uma séria lesão no joelho direito, o atacante Lenny agradeceu nesta sexta-feira ao apoio da torcida do Palmeiras. E prometeu retribuir o carinho no seu retorno aos gramados, que ocorrerá em até oito meses.

"Recebo muitas cartas por dia. Com sinceridade, sei que estou devendo muito o que o Palmeiras tem feito por mim. Quando voltar, quero dar a volta por cima e ajudar o time. Neste momento, gostaria de agradecer a força que tenho recebido dos torcedores", afirmou o atacante.

Mas apesar de se demonstrar feliz com o carinho do torcedor, Lenny lamentou a situação. Esta foi sua segunda contusão séria em menos de um ano - quebrou um dos dedos do pé direito em junho do ano passado. "É muito triste ter sofrido duas lesões graves num curto espaço de tempo. Eu me pergunto se merecia tanto azar, mas sei que é do futebol", disse.