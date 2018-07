Lenny promete trabalhar durante as férias no Palmeiras Após ficar oito meses se recuperando de cirurgia no joelho esquerdo, o atacante Lenny voltou ao time do Palmeiras na derrota para o Fluminense, no domingo passado, pela penúltima rodada do Brasileirão. Ainda fora da melhor forma física, ele promete trabalhar durante as férias para que possa iniciar a próxima temporada com força total.