Lenon confia em virada do Vasco em estreia contra o Bahia: 'Não é impossível'

Recém-contratado junto ao Guarani, o lateral-direito Lenon afirmou nesta quinta-feira que está preparado para estrear contra o Bahia, nesta segunda, às 20 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os cariocas precisam reverter placar adverso de 3 a 0 para seguir na competição. O defensor confia na classificação, que viria em virada histórica.

+ CBF transfere jogo entre Vasco e Corinthians para manhã de domingo em Brasília

"Minha expectativa para a estreia é muito boa. Me preparei bastante durante os últimos dias e já me sinto bem adaptado ao grupo. Vou procurar dar o meu melhor, honrar essa camisa, jogar com bastante empenho. O resultado não é fácil de ser revertido, mas a torcida acredita e irá comparecer para nós incentivar. Não é impossível. Vamos em busca do resultado positivo e da classificação na Copa do Brasil", disse o jogador, que vem sendo escalado pelo técnico Jorginho entre os titulares nos amistosos preparatórios da intertemporada.

O time cruzmaltino deve ter postura ofensiva diante dos baianos, já que precisa vencer por diferença de quatro ou mais gols para avançar de forma direta. Lenon é um ala que apoia bem.

"Jogaremos dentro de casa, diante da nossa torcida e precisamos vencer. Nossa postura tem que ser ofensiva. Reverter o placar de 3 a 0 é complicado, mas não impossível. Temos trabalhado para isso e já temos na cabeça o que precisamos fazer. É preciso que cada um de nós busque se superar. Não pode faltar atitude. Será indispensável tê-la se quisermos sair de campo com a classificação", completou o atleta de 28 anos, revelado pelo Flamengo.

O Vasco treinou nesta quinta-feira no CT das Vargens, na zona oeste do Rio de Janeiro. A imprensa acompanhou apenas o aquecimento. Jorginho ainda faz mistério sobre a formação que enfrentará o Bahia.

Com a atividade no campo fechada, a movimentação nos bastidores do clube foi intensa. O zagueiro Henriquez, ex-Sport, fez exames e deve ser apresentado nos próximos dias. Falta apenas alguns documentos para ser anunciado como reforço. Além disso, a diretoria ainda busca um atacante no mercado. O argentino Maxi López, que estava na Udinese, da Itália, é um dos alvos.