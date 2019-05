Lens e Dijon empatam no primeiro duelo pelos playoffs de rebaixamento no Francês

A disputa por uma vaga na elite do Campeonato Francês começou nesta quinta-feira com um empate. No estádio Bollaert-Delelis, na cidade de Lens, Lens e Dijon ficaram na igualdade por 1 a 1 no primeiro duelo dos playoffs de rebaixamento da competição. Neste domingo, em Dijon, os clubes decidirão quem jogará a primeira divisão na temporada 2019/2020.

Os gols da partida saíram no segundo tempo. Logo aos quatro minutos, o meia Jeanricner Bellegarde abriu o placar para o Lens. O empate do Dijon saiu com o atacante sul-coreano Kwon Chang-Hoon com o tento marcado aos 36 minutos.

O Dijon terminou o Campeonato Francês na 18.ª e antepenúltima colocação e, assim, tem a chance de seguir na elite contra um rival da segunda divisão. O time somou 34 pontos e ficou apenas dois atrás do Monaco, tradicional clube do país que fez uma de suas piores campanhas da história com o 17.º lugar.

O Lens está encarando uma maratona para tentar voltar à primeira divisão francesa. No campeonato, ficou em quinto lugar e primeiro encarou um jogo único de playoff, fora de casa, contra o Paris FC, que terminou em quarto. Empatou por 1 a 1 e ganhou nos pênaltis por 5 a 4. Na sequência, pegou o Troyes, novamente como visitante, e venceu por 2 a 1 para poder disputar o acesso contra o Dijon.

De forma direta, o campeão Metz e o vice Brest conseguiram subir para a primeira divisão nos lugares de Caen, 19.º colocado, e Guingamp, que ficou na lanterna do Campeonato Francês.