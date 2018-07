Lens substitui Van Persie; Vidal fica no banco em jogo Holanda x Chile

Ambos times já estão classificados, mas buscam a liderança para evitar a partida contra o Brasil nas oitavas de final.

O atacante Van Persie foi suspenso depois de receber dois cartões amarelos nos dois primeiros jogos da equipe.

As duas outras mudanças em relação ao time holandês que derrotou a Austrália por 3 x 2, foram a escalação do meia Georginio Wijnaldum e do atacante Dirk Kuyt. O zagueiro Bruno Martins Indi, que sofreu uma concussão cerebral na partida contra a Austrália, e Jonathan de Guzman ficam no banco.

No Chile a única mudança em relação à última partida foi a substituição do meia Vidal, e Felipe Gutiérrez inicia no seu lugar. Vidal sofreu uma lesão no joelho no mês passado.

(Reportagem de Mike Collett-White)