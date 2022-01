Léo Baptistão faz 2 e Santos vence Portuguesa Santista em jogo-treino

O Santos venceu mais um jogo-treino em sua preparação para o início da temporada. Nesta sexta-feira, os comandados de Fábio Carille derrotaram a Portuguesa Santista por 3 a 0, com dois gols do atacante Léo Baptistão, no CT Rei Pelé. O treinador promoveu diversos testes ao longo dos quatro tempos de 30 minutos da atividade.

Com o segundo jogo-treino da equipe nesta pré-temporada, Carille vem indicando aos poucos a formação que poderá ser a titular no Paulistão. Na quarta que vem, o Santos vai estrear contra a Inter de Limeira, fora de casa.

Leia Também Ricardo Goulart é apresentado no Santos e diz estar totalmente recuperado de lesão no joelho

Nos dois primeiros tempos de 30 minutos, o treinador compôs a equipe com João Paulo (John); Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Pirani e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo (Léo Baptistão).

Destes, nove também começaram entre os 11 na vitória sobre o São Caetano por 4 a 3, na quarta: João Paulo, Velázquez, Luiz Felipe, Bauermann, Camacho, Vinícius Zanocelo, Gabriel Pirani, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Apresentado nesta sexta, Ricardo Goulart deve ser o principal meia da equipe.

Mas, como aconteceu na quarta, esteve no time alternativo de Carille, assim como Marinho, outro forte candidato a titular. A equipe foi escalada com John (Mazoti); Madson, Ivonei, Leonardo Zabala e Daniel Guedes; Jobson (Augusto), Bruno Oliveira (Sandry) e Ricardo Goulart; Lacava (Marinho), Léo Baptistão (Luiz Henrique) e Tailson (Allanzinho).

Dos três gols da partida, um foi contra e dois foram anotados por Léo Baptistão, que também balançara as redes na atividade de quarta.

"Esses jogos valem muito, pois podemos colocar em prática tudo que o professor Carille tem passado nos treinos. Já vamos adquirindo entrosamento também com os novos companheiros e isso é bem importante. Eu sou um cara que me cobro muito e sei que preciso evoluir muito. Mas hoje já tive uma evolução e sei que a nossa equipe está no caminho certo", comentou o meia Bruno Oliveira, um dos reforços da equipe para este ano e autor da assistência para o segundo gol de Léo Baptistão.

PRESIDENTE COM COVID-19

Andres Rueda, presidente do Santos, revelou nesta sexta que testou positivo para a doença. Pelas redes sociais, ele disse estar sem sintomas e isolado e lamentou não poder estar in loco nesta sexta nos jogos dos times sub-15 e sub-20 - este fará a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o América-MG.

"Hoje temos dois jogos importantes da nossa base e estaremos na torcida. Infelizmente estou de quarentena porque testei positivo para a covid-19. Estou assintomático e torcerei de casa. Boa sorte garotada. Viva o Santos!", revelou o dirigente