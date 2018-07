Léo Baptistão marca e Espanyol derrota o La Coruña no Campeonato Espanhol

O Espanyol obteve um ótimo resultado neste domingo. Mesmo jogando fora de casa, a equipe venceu o Deportivo La Coruña por 2 a 1, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Um dos gols do triunfo foi marcado pelo atacante brasileiro Léo Baptistão.

O resultado deixou o Espanyol na nona posição da competição, com 53 pontos. Já o La Coruña segue na 16ª colocação com 32 pontos, cinco na frente do Sporting Gijón, o primeiro na zona de rebaixamento.

Mesmo atuando em Corunha, o Espanyol foi melhor desde o início e abriu o placar logo aos 14 minutos, quando Léo Baptistão aproveitou falha da zaga e tocou na saída do goleiro.

Gerard Moreno ainda ampliou no primeiro tempo, aos 29, e Florin Andone descontou aos dois minutos do segundo tempo. O La Coruña, contudo, embora tenha pressionado até o fim, não conseguiu chegar ao gol de empate.

Ainda neste domingo, jogando em casa, o Málaga derrotou o Celta por 3 a 0 e assumiu a 11ª posição com 45 pontos, um na frente do próprio adversário. Javier Ontiveros, Jose Recio, de pênalti, e Sandro Ramirez marcaram os gols da vitória.