Léo Baptistão muda de posição e vira destaque no Santos sob o comando de Fabián Bustos

Destaque do Santos, Léo Baptistão vive um de seus melhores momentos da carreira sob o comando de Fabián Bustos nessa temporada. Recuperado de lesão, o atacante soma dois gols e duas assistências nas últimas quatro partidas nesse início de Campeonato Brasileiro e celebra boa fase.

O atacante chegou ao Santos em 2021, atuando como referência no ataque. Em oito jogos disputados antes de sofrer uma lesão na panturrilha não marcou nenhum gol. Com a chegada de Fabián Bustos e sua plena recuperação física, vive o seu melhor momento no futebol brasileiro.

Passando a atuar como um segundo atacante, mais recuado dentro do campo e abrindo espaço para Marcos Leonardo desempenhar o papel de centroavante da equipe. Com liberdade para atuar nas pontas, Baptistão também se tornou um jogador criativo, capaz de gerar o jogo distante da área.

Nessa temporada, em todas as competições, já disputou 13 jogos, com quatro gols e duas assistências. Além disso, se tornou titular absoluto da equipe, ao lado de Marcos Leonardo, e é um dos destaques da campanha do Santos até aqui no Campeonato Brasileiro.

"Tenho que parabenizar não só a mim, mas o Santos, que vem evoluindo. Meu último discurso foi que a gente sabia o que tinha que melhorar e melhoramos. Temos que continuar trabalhando, crescendo. O Fabián Bustos sempre fala para não me conformar com o que eu estou fazendo e buscar mais. Então estou muito feliz de poder ajudar", afirmou o atacante após vitória sobre o Cuiabá, por 4 a 1. Na ocasião, Baptistão marcou um belo gol para auxiliar a goleada santista na Vila Belmiro.

Revelado na Portuguesa Santista, atacante deixou o país com apenas 16 anos, em direção ao Rayo Vallecano da Espanha. Desde estão, teve passagens pelo Atlético de Madrid, Real Bétis e Espanyol, até ir para o futebol chinês. No Wuhan Zall, jogador chamou a atenção do Santos, que o contratou em definitivo até 2023.