Léo cancela férias para começar 2011 melhor no Santos Sem pretensões nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, o Santos e os seus jogadores já planejam a próxima temporada. Não é diferente com o lateral-esquerdo Léo, que sofreu com lesões neste ano e que não terá descanso durante as férias. O defensor fará um trabalho específico de condicionamento físico visando a disputa da Libertadores de 2011.