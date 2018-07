Léo celebra oportunidade e prevê dificuldade ao Cruzeiro contra o Grêmio

O zagueiro Léo foi uma das novidades promovidas por Mano Menezes na escalação do Cruzeiro diante do Corinthians, na derrota por 2 a 1 da última quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nem mesmo o fato de ter marcado um gol contra tirou a felicidade do zagueiro por ter voltado a atuar como titular.

"É sempre bom jogar, estar em campo novamente, poder ter uma visão de dentro também é importante. Estamos muito unidos no objetivo de ajudar o Cruzeiro, agora é mirar o próximo jogo no fim de semana e tratar de vencer a partida", declarou. "Fizemos um bom jogo. A equipe se comportou bem na partida. Independente da derrota, temos boas perspectivas para o jogo de volta no Mineirão."

Apesar da alegria, Léo deve voltar para o banco no fim de semana, quando Bruno Rodrigo provavelmente assumirá a titularidade ao lado de Manoel. Ainda assim, o zagueiro fez uma análise do que o Cruzeiro pode esperar do confronto diante do Grêmio no sábado, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

"Será um jogo complicado. O Grêmio é uma grande equipe e vem apresentando um bom futebol. Precisamos demais da vitória, então vamos unidos e contamos com o apoio do nosso torcedor para superar mais esse obstáculo no Mineirão. O nosso objetivo é vencer e subir na tabela de classificação", avaliou.